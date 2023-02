Niels Destadsbader reageert op online kritiek: “Heel veel dingen zijn niet waar en het voelt oneerlijk”

Niels Destadsbader heeft in het Radio 2-programma ‘Goeiemorgen morgen’ gereageerd op de kritiek die hij het voorbije jaar over zich heen heeft gekregen. Online werd nogal veel gezegd over zijn overstap van VTM naar de VRT. “Mocht ik nu iets héél stoms gedaan hebben…. maar ik ben gewoon van zender veranderd”, klinkt het.