Winteraanwinst Ibe Hautekiet: “Voor mij is Standard de grootste club in België”

Zondag zat hij tegen KV Kortrijk voor het eerst in de selectie van Ronny Deila. Drie dagen later maakte Ibe Hautekiet (20) zijn eerste optreden voor de Waalse pers.

Een vuurdoop die de voormalige aanvoerder van Club NXT met veel flair doorstond. “Ik heb voor Standard gekozen omdat ik hier een grotere kans op spelen heb dan bij Club Brugge”, vertelde de tweevoetige centrale verdediger. Bovendien blijkt de West-Vlaming al van kindsbeen af een boontje te hebben voor de Luikse topclub. “Voor mij is Standard de grootste club in België. Toen ik klein was speelden ze elk seizoen mee voor de prijzen. Mijn favoriete speler uit die periode? Steven Defour. Als speler gaf hij zijn leven op het veld. Dat type ben ik ook.”

Wat mogen de Luikse fans nog van Hautekiet verwachten? “Ik ben wel een leidersfiguur. Iemand die zijn mond opentrekt en het team constant bijstuurt. Bij Club NXT was ik aanvoerder. Dat paste wel bij mijn persoonlijkheid.” Zijn eerste speelminuten voor zijn nieuwe club kreeg Hautekiet bij SL16 FC (U23 van Standard) in de Challenger Pro League. “Zo kan ik wedstrijdritme opdoen. Het doel is om hier zo veel mogelijk te spelen en vooruitgang te boeken.”