Greet Minnen en Magali Kempen bereiken tweede ronde in Altenkirchen

Kempen versloeg in de eerste ronde de Duitse Kathleen Kanev (WTA 445) in tweemaal 6-3. De partij duurde 1 uur en 15 minuten. In de volgende ronde wacht het Deense vijfde reekshoofd Clara Tauson (WTA 128) of de Britse Emily Appleton (WTA 487).

Minnen, die afgelopen weekend het ITF-toernooi in het Portugese Porto (40.000 dollar) op haar naam schreef, versloeg de Turkse Zeynep Sönmez (WTA 248) in twee sets: 7-5 en 6-1. Minnen moest daarvoor 1 uur en 19 minuten de baan op. In de tweede ronde kijkt ze het Slovaakse derde reekshoofd Viktoria Kuzmova (WTA 129) in de ogen.

Ook Yanina Wickmayer (WTA 259) staat op de hoofdtabel in Altenkirchen. Zij bekampt in de tweede ronde de Duitse Mona Barthel (WTA 199). Wickmayer en Minnen vormen in Rijnland-Palts het topreekshoofd in het dubbelspel en spelen de kwartfinales (tweede ronde). Kempen dubbelt aan de zijde van de Zwitserse Xenia Knoll en plaatste zich eveneens voor de kwartfinales.