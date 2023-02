WHO handhaaft hoogste alarmpeil voor apenpokken

Het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie was vrijdag bijeengekomen om te beslissen of de epidemie nog steeds een noodsituatie vormt voor de volksgezondheid van internationaal belang, wat neerkomt op het hoogste alarmniveau.

“Het comité heeft me laten weten dat de apenpokken naar hun mening een wereldwijde noodsituatie voor de gezondheid blijven, en ik heb dit advies aanvaard”, zei Tedros op een persbriefing. De hoogste alarmfase is al sinds 23 juli 2022 van kracht.

Wereldwijd afgenomen

De deskundigen merkten op dat sinds hun laatste vergadering begin november vooruitgang is geboekt bij het terugdringen van de wereldwijde verspreiding van het virus en dat het aantal gemelde gevallen wereldwijd is afgenomen. “Maar deze vooruitgang is niet genoeg om de waakzaamheid te laten verslappen”, aldus de WHO.

“In meer dan 30 landen worden nog steeds gevallen van apenpokken gemeld, en het aantal mogelijk gemiste en niet-geregistreerde gevallen in sommige gebieden is een punt van zorg, met name in landen waar in het verleden overdracht van pokken van dier op mens is gemeld”, aldus Tedros.

Op 14 februari waren in 110 landen 85.860 gevallen gemeld en 93 mensen overleden, aldus de WHO.