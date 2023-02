Voormalig Antwerp-speler maakt met zijn trefzekerheid furore bij Duitse Europa League-winnaar: “Verbaasd over mezelf”

Aurélio Buta nam tussen 2017 en 2022 vaak de rechterflank voor zijn rekening in het truitje van Antwerp. Dit seizoen kan men de Portugees aanschouwen in de Duitse Bundesliga bij Eintracht Frankfurt, de Europa League-winnaar van vorig seizoen. “Alles ging zo snel”, bekende Buta aan BILD.

De 26-jarige Buta trok in de zomerperiode naar Frankfurt en daar is de rechtsback de laatste weken stilaan niet meer weg te denken uit de basiself. De Portugees lijkt volledig hersteld te zijn van een pijnlijke knieblessure, die hem in het begin van het seizoen aan de kant hield. En dat hebben ze bij Frankfurt geweten.

In totaal kwam hij nog maar in zes matchen in actie, maar daarin was hij wel al goed voor twee goals en een assist. Ter vergelijking: in de 128 wedstrijden die Buta voor Antwerp optrad, scoorde hij eveneens tweemaal. Bij de huidige Europa League-winnaar heeft hij er dus 122 matchen minder voor nodig gehad.

“Ik ben verbaasd over mezelf”, bekende Buta bij BILD. “Normaal maak ik nooit zo veel goals. Het was bovendien ook niet de bedoeling dat ik nu al zo veel wedstrijden achter de rug zou hebben. Alles ging gewoon zo snel.”

Volgende week dinsdag speelt Frankfurt gastheer voor Napoli in de achtste finales van de Champions League. Wie weet staat Buta daar opnieuw aan het kanon…