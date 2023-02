Londen is de traagste stad ter wereld voor autobestuurders, ook Brussel hoog op de lijst

Als u dacht dat Belgische steden al weinig toegankelijk waren voor de auto, dan bent u nog niet in Londen geweest. Die stad is door navigatiemerk TomTom uitgeroepen tot ‘traagste stad ter wereld’. Afgelopen jaar deed je er met de auto gemiddeld 36 minuten en 20 seconden over een afstand van 10 kilometer. Brussel staat op de 14e plaats.

Het onderzoek van TomTom had betrekking op 389 steden uit 56 verschillende landen. In elke stad gingen de onderzoekers na hoe lang een autogebruiker er in 2022 gemiddeld voor nodig had om een afstand van 10 kilometer te overbruggen. Londen klokte met voorsprong de ‘toptijd’. Met 36 minuten en 20 seconden is een automobilist in de Britse hoofdstad gemiddeld meer dan 7 minuten langer onderweg dan in Bengaluru (India). Dublin (Ierland) vervolledigt het podium.

Brussel staat 14de met een tijd van 25 minuten en 30 seconden. Volgens de data van TomTom piekte die tijd op 10 november, toen de gemiddelde reistijd voor 10 kilometer meer dan 31 minuten bedroeg in onze hoofdstad. In andere Belgische steden vallen de wachttijden blijkbaar goed mee. Antwerpen en Luik staan in elkaars buurt op respectievelijk de 185ste en 198ste plaats. Gent (308), Charleroi (331), Brugge (341), Namen (351), Bergen (352), Leuven (358) en Kortrijk (359) bevinden zich in de onderste regionen van de lijst.