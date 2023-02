Alweer sterft Russische ex-officier in verdachte omstandigheden

Een paar weken nadat hij door president Poetin de laan was uitgestuurd, is generaal Vladimir Makarov (72) dood gevonden. Zelfdoding, zo luidt het officieel. Maar dat is vaak de uitleg als Russische toplui in verdachte omstandigheden komen te gaan. Eind vorig jaar nog stierf een kolonel nadat hij ‘zichzelf’ vijf kogels in de borst had geschoten.

Minstens twintig zijn het er intussen. Hoge officieren en toplui uit het zakenleven die sinds de oorlog in Oekraïne zijn gestorven. Uit het raam van hun hotel- of ziekenhuiskamer gevallen, verdronken in hun eigen zwembad, gestorven in een gezinsdrama. In de meeste gevallen werd hun dood geklasseerd als zelfdoding.

Generaal-majoor Makarov overleed vorige week. Het plaatsvervangend hoofd van de anti-extremisme-eenheid van de Russische politie maakte jacht op manifestanten, activisten, oppositieleden en journalisten die het regime op de korrel durfden te nemen. En ze deden dat met harde hand.

Als een echte marionet van Poetin, zo stond hij overal bekend. Toch stuurde de president hem enkele weken geleden plots de laan uit. Zonder een woordje uitleg te geven.

Volgens de staatsmedia zou Makarov zichzelf afgelopen maandag om het leven hebben gebracht met een geweer. Dat gebeurde in de woning van het koppel, in een buitenwijk ten noordwesten van Moskou. Makarovs zoon zou meteen de hulpdiensten hebben gebeld, maar zijn vader overleed ter plekke.

Volgens Russische presidentgezinde media zou hij depressief zijn geweest. Maar door het groot aantal verdachte overlijdens sinds het begin van het conflict in Oekraïene, worden daar ook dit keer vraagtekens bij geplaatst.

In november werd kolonel Vadim Boiko (44), plaatsvervangend hoofd van de Makarov Pacific Higher Naval School in Vladivostok, ook al dood aangetroffen. Ook toen werd zelfmoord met een wapen als doodsoorzaak weerhouden.

Boiko, die een rol speelde in de gedeeltelijke mobilisatiepogingen van Poetin, “executeerde” zichzelf met vijf geweerschoten in de borst in het kantoor van zijn commandant nadat hij naar verluidt was opgezet om de schuld op zich te nemen voor enkele van de problemen die de invasie van Oekraïne teisterden, aldus zijn weduwe .

En in december stortte worstenmagnaat Pavel Antov, die felle kritiek had op de invasie van Oekraïne, zijn dood tegemoet vanuit een luxehotel in India. Twee dagen nadat zijn zakenpartner tijdens dezefde reis en in al even verdachte omstandigheden stierf.