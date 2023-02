België voor Europees Hof gedaagd over hergebruik overheidsdata

De richtlijn dateert van 2019 en wil de enorme hoeveelheid databronnen die door overheden worden geproduceerd - denk bijvoorbeeld aan politieke, juridische, weerkundige, statistische en mobiliteitsdata - ontsluiten. Door gemeenschappelijke regels voor een Europese markt voor publieke data vast te stellen, kunnen meer data ter beschikking gesteld worden van kmo’s en andere bedrijven. Zo kunnen innovatieve oplossingen als mobiliteitsapps gestimuleerd worden, maar krijgen ook nieuwe technologieën als artificiële intelligentie een duwtje in de rug.

De EU-landen hadden tot juli 2021 om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. België heeft de Commissie er anderhalf jaar later nog steeds niet van kunnen overtuigen dat ze dat gedaan heeft. Daarom wordt ons land nu voor het Europees Hof van Justitie gedaagd. België is evenwel niet alleen. Ook Nederland, Bulgarije en Letland zullen zich in Luxemburg moeten verantwoorden.