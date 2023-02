Ex-MNM-presentator Wanne Synnave werd Deliveroo-koerier na meldingen van grensoverschrijdend gedrag: “Ik hoop dat ik stilaan verder kan met mijn leven”

Antwerpen

Van populaire presentator op MNM naar anonieme Deliveroo-koerier, van de ene dag op de andere. Het leven van Wanne Synnave stortte in na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. “Ik werk aan mezelf en hoop dat ik stilaan verder kan met mijn leven”, zegt Wanne Synnave in zijn eerste en enige babbel na de beschuldigingen, zes weken voor de première van de nieuwe musical If I Fall.