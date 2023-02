Zeno Debast wil met Anderlecht verder uit het dal kruipen: “Ik doe alles om niet meer te huilen in de kleedkamer”

Zeno Debast troeft met 3.102 speelminuten zijn ploegmaats Murillo (2.893 minuten) en Verschaeren (2.601 minuten) af. Het toont hoe onmisbaar de verdediger is. “Ik heb nooit gedacht dat ik op mijn 19de hier al zou staan”, zegt hij. “Ik ben af en toe wel wat moe, maar je moet je goed verzorgen en we hebben de beste medische staf. Zelf kijk ik ernaar uit om deze Europese matchen te spelen, want je hebt die nodig om het hoogste niveau te bereiken.”

Het geloof is terug bij RSCA nu het in de competitie beter draait. Het klikt ook goed tussen het defensieve duo Debast-Vertonghen. “We hebben nu een hechtere groep die iets meer voor elkaar wil werken. Iedereen is gelijk en de sfeer zit goed. Voor mij is het leuk om met Jan samen te spelen. Hij is een positieve leider op en naast het veld. Zelf probeer ik ook bij te dragen. Ik ging mee naar het WK en Qatar en leerde daar veel. Dat geef ik mee.”

Debast heeft nochtans afgezien. In de docu ‘Mauve’ was zelfs te zien hoe hij tranen liet na de nederlaag op Zulte Waregem. Een zoveelste pijnlijk verlies toen. “Ik ben een emotionele gast”, klinkt het. “Ik heb Anderlecht als jongetje ooit gezien als ploeg die alles won en alles werd me toen even te veel. Het toont hoeveel ik geef om deze club. Ik doe nu wel alles om niet meer te huilen in de kleedkamer, maar als het komt dan komt het...We moeten gewoon resultaten boeken.”

Debast wordt nu al gescout door Inter. Heeft hij volgend seizoen Europees voetbal nodig om te blijven? “Ik geloof nog dat we dit seizoen Europees voetbal kunnen afdwingen”, besluit hij. “Ik heb de ambitie om het allerhoogste niveau te bereiken, maar mijn droom is een titel te winnen met Anderlecht. Of dat betekent dat ik blijf? Ik zeg u dat we een titel gaan winnen.”

Riemer ambitieus

We willen Zeno niet vastpinnen op straffe uitspraken. Brian Riemer trouwens ook niet, maar de Deense coach is sowieso een optimist. Op de vraag of Anderlecht de Conference League zou kunnen winnen, antwoordde hij: “In 1992 is Denemarken Europees kampioen geworden terwijl de spelers recht van het strand kwamen. In voetbal kan alles. Ja, er zitten in deze Conference League sterkere teams dan wij. Anderlecht is geen favoriet, maar zolang we in het toernooi zitten gaan we alles geven. Tegen Ludogorets moeten we vooral genieten en tonen wat we kunnen. Aan de match van zondag tegen Kortrijk denk ik nog niet.”