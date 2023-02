Maaseik/Tamarindo

Aan de andere kant van de oceaan ervaart de achttienjarige Bente Heynen momenteel wat pura vida is. In Costa Rica haalt ze het maximale uit haar taalreis via Education First. “In het begin had ik heimwee door de vele indrukken die op me afkwamen. Nu heb ik spijt dat het bijna voorbij is.”