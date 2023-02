“Lichamelijk ben ik niet wat ik vroeger was”: Hanne repeteert weer bij K3, vier maanden na haar bevalling

Van cocoonen met haar zoontje Julien naar intensieve zang- en dansrepetities tot acht uur ’s avonds. Rustig opwarmen zit er niet in voor Hanne Verbruggen (28), die zich terug bij K3 heeft gevoegd na haar bevallingsverlof. Na vier maanden is de groep weer compleet, net op tijd voor hun 25ste verjaardag. “Lichamelijk ben ik niet wat ik vroeger was. Natuurlijk ontsnap je daar niet aan.”