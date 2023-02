Mogelijk derde wolf op twee weken tijd gespot in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant is mogelijk een derde wolf op twee weken tijd gespot. Dat meldt Jan Loos van Welkom Wolf woensdag. Het is nog niet zeker of het derde dier ook effectief een wolf is: donderdagvoormiddag gaat Loos sporen zoeken.

Dinsdagavond kreeg Welkom Wolf een melding van een vrouw, die een wolf gezien zou hebben tussen Neervelp en Bierbeek. “Het kan zijn dat het een wolf is, maar het kan ook zijn dat het niks is”, vertelt Loos. “We gaan morgen (donderdag, red.) op pad om sporen te zoeken. Maar als het om een wolf gaat, is dat al de derde die we op minder dan twee weken zien in Vlaams-Brabant.”

Op 7 februari kwamen verschillende meldingen binnen van mensen die een wolf hadden gezien in Schriek, Keerbergen en Haacht. In het weekend van 4 en 5 februari werden ook al sporen teruggevonden van een wolf in Lovenjoel en Lubbeek.

Volgens Loos gaat het steeds om zwervende wolven, die op zoek zijn naar een partner en een leefgebied om zich te vestigen. Omdat Vlaams-Brabant weinig grote stukken natuur heeft, is het volgens hem weinig waarschijnlijk tot onmogelijk dat de dieren in die provincie blijven. “Als het nieuw gespotte dier echt een wolf is, is die al lang doorgetrokken richting Wallonië.”

Welkom Wolf vraagt om mogelijke waarnemingen van wolven te melden. Dat kan telefonisch (+32 495 32 53 30), via mail (wolven@landschapvzw.be) of via de website (welkomwolf.be).