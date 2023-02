Rusland omschrijft berichtgeving over hervestiging Oekraïense kinderen als “absurd”

Rusland heeft de berichtgeving dat het Oekraïense kinderen zou hervestigen afgedaan als “absurd”. De kinderen worden samen met hun naasten in veiligheid gebracht voor de beschietingen van de Oekraïense strijdkrachten, zo klinkt het woensdag bij de Russische ambassade in de Verenigde Staten.

Dinsdag bleek uit een rapport van het Conflict Observatory, een onderzoeksgroep die in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken oorlogs- en andere misdaden in Oekraïne vastlegt en analyseert, dat Rusland duizenden kinderen naar heropvoedings- en adoptie-instellingen in Oekraïense regio’s onder hun controle of ergens in Rusland zou hebben gestuurd. Dat zou een oorlogsmisdaad zijn. Ook Oekraïne heeft Rusland al herhaaldelijk beschuldigd kinderen te deporteren.

Rusland beweert nu op zijn beurt dat het om een reddingsoperatie gaat. “Wij doen al het mogelijke om de minderjarige burgers bij hun familie te houden. In het geval de ouders en verwanten vermist of gedood zijn, worden de weeskinderen geplaatst.”

Nog volgens Rusland zou Kyiv verantwoordelijk zijn voor de dood van 153 kinderen in de Donbas. Nog eens 279 anderen raakten gewond.