Kamermeerderheid in Nederland voor verbod TikTok op telefoon rijksambtenaren

De vier partijen van de Nederlandse regeringscoalitie, met name VVD, D66, CDA en ChristenUnie, willen dat het rijksambtenaren wordt verboden TikTok op hun werktelefoon te hebben. “We moeten niet naïef zijn en de weg van de Amerikaanse overheid volgen”, zei CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg in het Kamerdebat over data-ethiek bij de rijksoverheid.

Het Kamerlid maakt zich grote zorgen over de gegevensbescherming bij rijksambtenaren. In de Verenigde Staten is uit veiligheidsoverwegingen besloten dat TikTok niet meer mag worden gebruikt. Slootweg vindt dat een goed plan. Ook D66 wil een verbod, zei Hind Dekker-Abdulaziz in het debat.

“Bij twijfel niet oversteken is het devies, dus daarom steunen we dit voorstel van het CDA”, zegt VVD-Kamerlid Hawre Rahimi. De ChristenUnie is “uiteraard voor een verbod”, zegt Nico Drost. “Maar laten we dan meteen doorpakken. Als het niet goed genoeg is voor rijksambtenaren, waarom dan wel voor onze kinderen.” Daarmee is een meerderheid van de Kamer voor een verbod.

In de Tweede Kamer zijn al langer veel zorgen over TikTok, dat een Chinees moederbedrijf heeft. De Kamer vreest dat gegevens van het sociale medium kunnen worden ingezien door de Chinese overheid. Eerder riep de ChristenUnie al op de app helemaal uit Nederland te weren. Op verzoek van de VVD spreekt de Kamer binnenkort met experts over de gevaren van de app.