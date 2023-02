Naast Sardinië is de Euregio Maas-Rijn kandidaat om de nieuwe Einsteintelescoop te bouwen. — © Getty Images/iStockphoto

Genk

De nieuwe stuurgroep rond de Einsteintelescoop is maandagavond voor het eerst samengekomen in het Europlanetarium in Genk. “Zij moet dit dossier bundelen en stroomlijnen”, zegt Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Jo Brouns (cd&v).