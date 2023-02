Milieuactiviste protesteert tegen jachtevenement met paarden, maar wordt vertrappeld... door paard

De politie van het Britse Leicestershire is bezig met een onderzoek waarbij een vrouw werd vertrappeld door een paard. De vrouw, een milieuactiviste, was zaterdag aan het protesteren tegen een jachtevenement. Ze werd aangesproken door een ruiter die haar moest passeren, maar dan liep het mis.

Aanvankelijk was de ruiter vriendelijk: “Kan je alstublieft aan de kant gaan zodat ik over het hek kan springen?”, kan je horen in de video. Wanneer de vrouw samen met haar compagnon weigert weg te gaan, beslist de ruiter om toch te springen. Daarbij kwam het paard met het volle gewicht op de milieuactiviste terecht. De ruiter rijdt weg, de vrouw blijft achter met enkele blauwe plekken.

De verklaring die ze beide aan de politie hebben afgelegd, zijn tegenstrijdig. De groep beweert dat de ruiter opzettelijk tegen de vrouw is aangeknald, maar de jagers zeggen dat zij zichzelf in de gevarenzone heeft gebracht door te weigeren te bewegen.

De politie wil op haar beurt niks kwijt omdat het onderzoek nog loopt. (tica)