Noor Alexander Kristoff is Jordi Meeus net te snel af in openingsrit Ronde van de Algarve, finale ontsierd door lelijke valpartij

Alexander Kristoff is de eerste dagwinnaar geworden in de Ronde van de Algarve. De Noor van Uno-X hield onze landgenoot Jordi Meeus af. Timo Kielich en Edward Theuns kwamen als tweede en derde Belg nog bij de eerste tien binnen.

Voor de 35-jarige Kristoff is het de eerste zege in de kleuren van Uno-X. Daarvoor mag hij des te meer zijn landgenoot en ploegmakker Waerenskjold bedanken, die de perfecte lead-out vormde. Waerenskjold werd derde, na Jordi Meeus. De Nederlandse sprintbom Fabio Jakobsen bolde als vierde over de streep. Verder lieten ook Tom Pidcock (5e) en Belgen Timo Kielich (9e) en Edward Theuns een top tien-plaats noteren, in een etappe van 200 km over Portimao naar Lagos.

In aanloop naar die massasprint kwam er een deel van het peloton lelijk ten val.