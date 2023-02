Lotte Lie wordt 70e in individuele 15 kilometer op WK biatlon, goud is voor Zweedse Oeberg

Lotte Lie is woensdag op het wereldkampioenschap biatlon in het Duitse Oberhof 70e geworden in de 15 kilometer individuele achtervolging. De 27-jarige in Noorwegen geboren Belgische finishte na vijf gemiste schoten op 10:05.9 van de Zweedse winnares Hanna Oeberg.

Ondanks een gemist schot aan de eerste schietstand liet de 27-jarige Oeberg voor het goud haar landgenote Linn Persson tien seconden en drie honderdsten achter zich. Persson leef wel foutloos bij het schieten. De Italiaanse Lisa Vittozzi werd op 28 seconden derde. De Duitse Denise Herrmann-Wick, olympisch kampioene op de 15 kilometer en afgelopen week goed voor goud in de sprint en zilver in de achtervolging, werd na vier gemiste schoten vijftiende.

Het is de derde grote titel voor Oeberg. In 2019 kroonde ze zich in eigen land ook al tot wereldkampioene op de 15 kilometer, discipline waarin ze in 2018 in Pyongchang al olympisch goud had veroverd. Op het vorige WK in 2021 moest ze in Slovenië vrede nemen met zilver, na de Tsjechische Merkéta Davidova, tiende in Oberhof. Op de Spelen van vorig jaar werd ze pas zestiende, wel won ze in Peking olympisch goud met het Zweedse aflossingsteam.