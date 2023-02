“Levensgenieter” Bjorn (40) bezwijkt 5 dagen na frontale botsing aan verwondingen: “We gaan hem hard missen”

Esen/Kortemark

Vijf dagen na een zware frontale botsing in Esen (Diksmuide) is nu ook de 40-jarige Bjorn uit Kortemark overleden aan de gevolgen ervan. Vrijdagavond overleed ook al de 27-jarige G.C. uit Pittem ter plaatse. Bjorn was een vader van twee kinderen en erg geliefd bij iedereen. “Hij was een echte levensgenieter, we gaan hem erg hard missen”, zeggen de nabestaanden.