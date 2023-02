Eeuwige liefde of eeuwige spijt. Hollywood is fan van de koppeltattoo, hoe zit dat bij ons?

Valentijn is net voorbij, maar de romantiek hangt duidelijk nog in de lucht. Daar liet Jennifer Lopez geen twijfel over bestaan toen ze op Instagram een kiekje deelde van haar nieuwste tattoo, een eerbetoon aan hubby Ben Affleck. Ook hij moest eraan geloven en koos voor een matching, zij het ietwat anders, design. Een koppeltattoo dus. Wij worden spontaan gekatapulteerd richting de jaren 2000.