BetFirst BNXT League: Oostende zeker van pole position of Antwerp Giants met de revanche?

Oostende zegevierde (91-88) zondag in eigen huis na een zinderende partij en twee verlengingen van de Sinjoren en prijken met 12 op 16 alleen aan de leiding. De Giants staan tweede en kunnen de leiding opnieuw overnemen als het vanavond met minstens vier punten wint. Als Oostende juicht is het zeker van de pole position na de Belgische reguliere fase van achttien speeldagen. Anders moet de laatste speeldag zaterdag daarover de beslissing brengen. Oostende ontvangt Bergen, Antwerp Giants Limburg United. “Antwerp Giants is een fysiek sterk team met enkele ervaren pionen. Zij zijn een titelkandidaat en zijn volgende maand ook onze opponent in de finale van de Beker van België (zondag 12 maart, Vorst Nationaal). We willen echter deze week de eerste plaats vastleggen. Hopelijk kan Thre’Shawn snel zijn debuut maken. Dan zou ik meer rustmomenten kunnen krijgen. Ook Dusan Djordjevic traint opnieuw mee en ik kijk uit naar zijn comeback,” aldus Belgian Lion Pierre-Antoine Gillet van Oostende.Eerste keer Vrenz Bleijenbergh in Lotto Arena tegen ex-GiantsVrenz Bleijenbergh speelde zondag voor de eerste keer in zijn loopbaan tegen zijn ex-club Telenet Giants Antwerp. De 22-jarige en 2m09 grote Sinjoor was tot 2021 bij de Giants actief en trok vorig seizoen naar het buitenland. Na passages bij Real Betis (Spanje) en de NBA G-League (Windy City Bulls) keerde hij terug naar België en tekende bij Oostende. “Tegen je ex-ploeg en de club van je opleiding spelen is uiteraard speciaal. Zeker vanavond in de Lotto Arena. Als we niet tezamen spelen komen mijn ouders nog veel kijken naar de Giants. Ik kijk uit naar deze tweede partij in enkele dagen tegen mijn ex-ploeg,” aldus nog Vrenz Bleijenbergh. Spencer Butterfield onzekerSpencer Butterfield hield aan de clash in Oostende wel een knieblessure over. “Hij is onzeker voor de partij van vanavond,” zei Koen Embrechts van de medische staf van de Giants. De Amerikaanse forward groeide de voorbije maanden uit tot een belangrijke schakel van Telenet Giants Antwerp. Een eventueel forfait van Spencer Butterfield zou voor de Sinjoren vanavond tegen een altijd scherp Oostende in Antwerpen wel een serieus gemis zijn.