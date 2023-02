Coniferenhaag in lichterlaaie in Tongeren

De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. — © 112MeldingenLimburg

De buurt van de Romeinse Kassei is woensdagnamiddag opgeschrikt door een zwarte rookpluim die uit de achtertuin van een huisarts kwam. Een rij coniferen stond er in lichterlaaie.

De brand ontstond in een houten tuinhuis en sloeg over op de haag. Buren probeerden te blussen met tuinslang. Tevergeefs. De brandweer had het vuur snel geblust. Zo’n 50 meter haag is vernield. Ook het poolhouse van de buren raakte beschadigd. diro