Dertiger voor rechter na extreem partnergeweld: “Zijn moeder vond me naakt op de grond”

Een man (31) uit As moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor extreem partnergeweld. “Hij stampte haar been over en sloeg haar tanden los”, klonk het. De rechter stelt een deskundige aan.

De feiten vonden plaats in 2019, toen de dertiger en de 48-jarige vrouw uit Genk een relatie hadden. De man zou zijn vriendin meermaals op een extreme manier mishandeld hebben. “Alles was goed begonnen tussen ons. In het begin was hij heel lief”, zo sprak de vrouw. “Maar als het niet loopt zoals hij het wil, slaat hij erop los.”

De vrouw vertelde over een ruzie op 18 april 2019. “Ik kwam uit de badkamer en ik had net telefoon gehad van een vriend die wilde langskomen. Opeens kreeg ik slagen en stampen. Zijn moeder heeft me nadien naakt op de grond aangetroffen. Ondertussen was hij vertrokken om een werkstraf uit te voeren. Die dag is een trauma voor mij.” Volgens de vrouw was haar ex-partner manipulatief. “Hij zat nadien te wenen aan mijn bed en vroeg me om geen klacht in te dienen. Ik weet zeker dat ik niet zijn eerste en niet zijn laatste slachtoffer ben.”

Breuken

De procureur eiste een celstraf van veertien maanden maar de advocate van de vrouw, meester Laura Grossi, stelde dat het slachtoffer meer dan vier maanden werkonbekwaam was door de feiten. “Ze werd door die man geïsoleerd van de buitenwereld. Ze werd geslagen en zowel psychologisch als seksueel misbruikt. Hij stampte haar been en enkel over, sloeg haar tanden los en dwong haar tot seks.” De vrouw zou meermaals geopereerd zijn aan haar beenbreuk. “Er zitten nog altijd schroeven in haar been”, aldus haar raadsman. Daarom vroeg zij een aanstelling van een deskundige of een schadevergoeding van 15.000 euro.

Aanstelling deskundige

Volgens de raadsman van de dertiger, meester Jürgen Millen, hadden de twee geen relatie en was er zeker geen sprake van gedwongen seks. “Hier wordt alles op een hoop gesmeten. Duw- en trekwerk wordt niet betwist, maar er is geen sprake van dagelijks geweld. Er zijn wel wat ruzies geweest, maar daar stopt het.” Millen vroeg een werkstraf en geen aanstelling van een deskundige. “Dat is voor niets nodig.”

De Tongerse rechter oordeelde echter wel dat het noodzakelijk is om een deskundige aan te stellen om de feiten juist te kwalificeren. De zaak wordt op 24 mei opnieuw behandeld.