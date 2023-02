Twintig verkeersboetes bij controles in Herk-de-Stad

Politie LRH heeft bij verkeerscontroles in Herk-de-Stad vier bestuurders geverbaliseerd onder invloed van verdovende middelen en één bestuurder had te veel gedronken. Zij dienden hun rijbewijs (tijdelijk) in te leveren.

Bijkomend werden nog 20 boetes opgesteld voor GSM-gebruik achter het stuur, rijden zonder gordel en ontbreken van keuring.

Eén gedrogeerde bestuurder werd onderschept en bleek een levenslang rijverbod te hebben. Zijn voertuig werd dan ook in beslag genomen. Een andere bestuurder onder invloed van drugs was een vrachtwagenbestuurder met container. De nodige processen verbaal werden opgesteld.

