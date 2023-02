Tien boetes bij controles in Hasselt

Bij verkeerscontroles in Hasselt heeft de politie 10 onmiddellijke inningen opgesteld voor foutief parkeren, onterecht parkeren op een gehandicaptenparking, rijden zonder gordel en gsm-gebruik achter het stuur. De politie stelde ook overtredingen vast bij de keuring en er was een geval van misbruik van een mindervalidenkaart. Na meldingen over een verdacht voertuig is overgegaan tot controle. De buitenlandse nummerplaat bleek vervallen. De auto werd in beslag genomen wegens niet verzekerd rijden. Eén van de inzittenden stond internationaal geseind. De nodige processen-verbaal werden opgesteld.

maw