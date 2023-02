Deze 5 modellen zijn niet van de catwalk weg te slaan deze modemaand (en er zit een Belgische bij)

Wat hebben Kopenhagen, Parijs, New York, Madrid, Londen, Milaan en Parijs met elkaar gemeen? Zin voor mode. De steden verwelkomen meermaals per jaar de crème de la crème van de fashionwereld tijdens de zogenaamde fashion weeks, waarin de nieuwe collecties aan het grote publiek worden voorgesteld. En hoewel de kleding zelf centraal staat, gaan ook de modellen vaak met de nodige aandacht aan de haal.

Sommige modellen blijven een leven lang in je geheugen hangen. Kate Moss, Naomi Campbell en onze eigen Hannelore Knuts behoren intussen tot de collectieve geschiedenis. Ook Bella Hadid trad vorig jaar haar toe tot de fashion hall of fame toen ze tijdens een show van Coperni volledig in een spray dress werd gehuld. Uiteraard zijn er modellen genoeg, maar om eruit te springen draait het om memorabele momenten en onvergetelijke gezichten.

Wie worden dan de supermodellen van de toekomst? Over wie schrijven we binnen twintig jaar nog? Om die vraag te beantwoorden, wenden we ons tot de catwalks van deze modemaand. Tussen de overload aan gezichten zijn er enkele modellen die steevast opnieuw opduiken, karakterkoppen van wie je de naam maar beter onthoudt. Wij zetten vijf van de meest populaire modellen van fashion month op een rijtje.

Louise Robert

De Belgische Louise is tegenwoordig een vaste waarde tijdens fashion week. Maison Alaïa, Chanel of Stella McCartney: ze doet het allemaal.

Sun Mizrahi Hamo

Gisteren stond de Israëlische nog op de catwalk bij Carolina Herrera, enkele dagen geleden was Rodarte aan de beurt en ook Bottega Veneta is fan. Met zo’n namen in je portfolio twijfelt niemand nog aan je iconische looks.

Abény Nhial

Op Instagram geeft de Australische met Soedanese roots ons regelmatig een kijkje in haar modellenbestaan en daar worden we stiekem toch wat jaloers van. Ook zij was van de partij bij Carolina Herrera, maar de kans is groot dat je haar kent van haar H&M-campagne.

Yilan Hua

Zadig & Voltaire, Mugler, Fendi, Chanel ... Er lijkt maar geen einde te komen aan het lijstje shows van de Chinese Yilan. En we snappen waarom, al zijn we wellicht nog meer onder de indruk van haar veelzijdigheid.

Felice Nova Noordhoff

Chanel of Maison Alaïa, Ludovic de Saint Sernin of Emilio Pucci: de Nederlandse Felice kan werkelijk elke uitdaging aan. Haar blonde lokken geven iedere look bovendien een zacht en vrouwelijk kantje.