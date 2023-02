Drie inbraken in woningen in Hasselt

In Hasselt is op Valentijntjesavond in drie huizen ingebroken. In de Holrakkerstraat drongen dieven binnen via een raam. Ze sloegen het glas stuk. Binnen werden cash, kledij, een handtas, wijn en een fototoestel gestolen. Bij de buren werd ook een raam stukgeslagen. Daar verdwenen cash en juwelen. In de Kastanjelaan zijn juwelen gestolen. Ook daar raakten de dieven binnen via het raam.