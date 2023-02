Conflict zet zich door in hotel: Russische en Oekraïense voetbalploegen op de vuist

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland verhit ook de gemoederen tussen voetbalploegen. In een Turks hotel ontstond een vechtpartij onder spelers van beide landen. Wie nog eens zegt dat er geen politiek in sport zit…

FC Minaj (een Oekraïense eersteklasser) en Shinnik Yaroslavl ( een Russische tweedeklasser) leken de oorlog tussen beide landen onderling uit te klaren in het Turkse Royal Seginus Hotel. Dat de ploegen elkaar niet in de ogen konden kijken, bewees de vechtpartij die uitbrak in de gangen van het hotel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De aanleiding voor het gevecht zou een dronken Russische speler zijn. Enkele spelers van FC Minaj zouden - volgens Russische media - Shinnik Yaroslavl verplicht hebben om het Oekraïense volkslied te zingen. Dat was de druppel die het potje deed overlopen. In de gangen van het hotel brak een waar straatgevecht uit.

Wie ook de waarheid spreekt, op de beelden is duidelijk te zien dat beide ploegen niet vies zijn van een vuistslag. Volgens Russische media moest de politie tussenbeide komen om de kalmte opnieuw te laten neerdalen in het Royal Seginus Hotel. Ook zouden enkele spelers van Yaroslavl verwondingen hebben overgehouden aan het incident.

Statement FC Minaj

Een dag na de knokpartij kwam FC Minaj met een verklaring. “Op 13 februari vond een gevecht plaats in het Royal Seginus hotel tussen spelers van FC Minaj en Yaroslavl Shinnik. De aanleiding voor de vechtpartij was onrespectvol gedrag van de Russische spelers tegenover het hotelpersoneel en provocerende woorden tegen spelers van FC Minaj.”

“De informatie die Russische propagandistische media naar buiten brengt - dat een speler van Minaj de Shinnik-spelers verplichtte om het Oekraïnese volkslied te zingen en hen daarna in elkaar sloeg in een lift - is gelogen. Er was een gevecht, maar op de verdieping van de Russen en met even veel spelers uit beide ploegen.”

“Na het gevecht, toen de spelers van Minaj teruggekeerd waren naar hun kamers, vochten de Russen verder onder elkaar. Degenen die tussenbeide wilden komen werden beschuldigd pro-Oekraïne te zijn. De lokale politie moest de Russen komen kalmeren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen