Lege trailer aangetroffen in Voeren na diefstal van rollen staal in Genk

Een van drie trailers die vorige week werden gestolen op de parking van transportfirma Lux Logistics is teruggevonden naast de snelweg in Voeren. De bobijnen staal die in de laadruimte lagen, waren weg. De federale gerechtelijke politie Limburg (FGP) doet onderzoek naar die zware diefstal.

“Er werd geen staal teruggevonden, maar wel de lege oplegger waarin het staal lag. De oplegger stond op een parking naast de snelweg in Voeren”, zegt persmagistraat Pieter Strauven van het parket Limburg. “Het onderzoek naar de diefstal wordt gevoerd door de FGP.”

Een week geleden, op woensdagochtend 8 februari, werden op de parking van Lux Logistics in Genk drie trailers gestolen, elk geladen met grote rollen roestvrij staal. Elk bobijn was zeker 25.000 euro waard. En dan was er nog het verlies van de opleggers. Die werden aangehaakt op de parking aan de Kaarbaan in Genk. Die stond onder camerabewaking. De politie heeft de beelden bekeken. Het is niet duidelijk of de daders in beeld kwamen.