Studente (21) woont op piepklein eiland en moet vliegtuig nemen om pakjes terug te sturen: “Maar het is toch een droom die uitkomt”

Sommige studenten trekken in hun laatste jaar naar een drukke wereldstad om stage te lopen en wat ervaring op te doen in hun studiegebied. Modestudente Lydia Eakin (21) trok er ook op uit, maar het textielbedrijf waar ze werkt, ligt op een bijzondere locatie: Inis Meain, een eilandje voor de Ierse kust. Er wonen ongeveer 200 mensen, en er is één winkel en één pub. Er is geen wifi op het eiland, maar de studente heeft “een uitstekend dataplan”. De oase van rust heeft ook nog andere nadelen: pakjes komen toe met de boot, maar om ze tijdig terug te sturen, moet Lydia een vliegtuig naar het vasteland nemen. “Maar op een eiland wonen, is toch een kinderdroom die uitkomt.”