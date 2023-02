“Wekelijks onderscheppen we in de gevangenis gemiddeld twee telefoontoestellen”, zegt Paul Dauwe, directeur van de Hasseltse gevangenis. — © © Yorick Jansens

In de gevangenis van Antwerpen werden nog nooit zoveel drugs en smartphones van buitenaf over de muren gegooid als vorig jaar. “In de Hasseltse gevangenis speelt dit probleem niet”, zegt directeur Paul Dauwe. “Al onderscheppen we hier wel gemiddeld twee telefoontoestellen per week.”