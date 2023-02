OVERZICHT. In welke Limburgse binnenspeeltuin ravot je het goedkoopst?

In welke Limburgse binnenspeeltuin ben je het goedkoopst af? — © Shutterstock

In welke Limburgse binnenspeeltuin ben je het goedkoopst af? Wij gingen virtueel ravotten – én eten en drinken - in zeven Limburgse speelparadijzen en maakten de rekening. Opvallend: in de duurste binnenspeeltuin tel je bijna twee keer zoveel neer als in de goedkoopste.

Zo deden we de test

We maken de rekening voor 1 volwassene en 2 kinderen tussen 2 en 12 jaar. We bestellen overal drie drankjes: een cola, een Fristi en een koffie. Als snack kiezen we één portie frietjes met een frikandel van de kinderkaart. We vergelijken enkel prijzen en houden geen rekening met de grootte van de speeltuin.

We rangschikken onze zeven uitjes van duur naar goedkoop:

1. Saraland in Houthalen-Helchteren

Een gigantische binnenspeeltuin van 7.500 vierkante meter met 35 speeltoestellen en 25 glijbanen. Daarnaast is er ook een grote buitenspeeltuin.

Onze rekening: 42,5 euro

Inkom: 24 euro (12 euro per kind in het weekend, 10,5 euro door de week). Baby’s tot 80 centimeter mogen gratis naar binnen, wie ouder is dan 14 ook.

Drie drankjes: 9,6 euro. De drank is hier het duurst.

Friet met frikandel: 8,9 euro. Ook de snacks zijn hier het prijzigst. Ook niet onbelangrijk: Saraland is de grootste binnenspeeltuin in het rijtje.

Molenheidestraat 31 in Houthalen-Helchteren. Open: elke dag. Info: www.saraland.be

2. Beverland in Maaseik

Kinderpretpark Beverland heeft een binnenspeeltuin van 3.000 vierkante meter. In totaal is de speeltuin maar liefst 16.000 vierkante meter groot: met goed weer is het hier ook heerlijk buiten spelen.

Onze rekening: 38,3 euro

Inkom: 25 euro (12,5 euro per kind). Kinderen tot 85 centimeter mogen gratis naar binnen, net als tieners vanaf 15 jaar.

Drie drankjes: 7,8 euro

Friet met frikandel: 5,5 euro

Sportlaan 25 in Maaseik. Open: wo, za en zo. Elke dag tijdens de schoolvakanties. Info: www.beverlandmaaseik.be

© Karel Hemerijckx

3. Tarzan & Jane in Heusden-Zolder

Een binnenspeeltuin van 4.000 vierkante meter met vier verdiepingen en verschillende attracties. Ook buiten kan je naar hartenlust ravotten.

Onze rekening: 38,3 euro

Inkom: 24 euro (12 euro per kind). Baby’s en peuters tot 75 cm mogen gratis naar binnen, net als twaalfplussers.

Drie drankjes: 8,1 euro

Friet met frikandel: 6,2 euro. Ter vergelijking: een kinderspaghetti kost hier 9,7 euro en een croque uit het vuistje 6,6 euro.

M. Scheperslaan 183 in Heusden-Zolder. Open: wo, za en zo. Elke dag tijdens de schoolvakanties. Info: www.tarzanenjane.be

© Karel Hemerijckx

4. Kinderrijck in Bilzen

Kinderrijck is een speeltuin van 5.000 vierkante meter in de sfeer van ridders en jonkvrouwen, kastelen en draken met opties voor kleine en grote kinderen tot 14 jaar.

Onze rekening: 36,2 euro

Inkom: 24 euro (12 euro per kind). Peuters tot 2 jaar mogen gratis naar binnen, wie ouder is dan 14 ook.

Drie drankjes: 7,6 euro

Friet met frikandel: 4,6 euro. De prijs van deze kindermaaltijd is nergens scherper geprijsd.

Vrankrijk 22 in Bilzen. Open: wo, za en zo. Elke dag tijdens de schoolvakanties. Info: www.kinderrijck.be

5. Pretland in Hasselt

Pretland is een 2.000 vierkante meter grote binnenspeeltuin voor kinderen van 1 tot 10 jaar.

Onze rekening: 28,5 euro

Inkom: 17,5 euro (7,5 euro per kind en 2,5 euro per volwassene). Baby’s tot 1 jaar mogen gratis naar binnen. Dit is de enige speeltuin waar volwassenen ook betalen.

Drie drankjes: 6 euro. Drankjes zijn nergens zo goedkoop.

Friet met frikandel: 5 euro. Ook de andere snacks zijn niet prijzig: voor 4 euro heb je bijvoorbeeld al een croque uit het vuistje.

Rechterstraat 69 in Hasselt. Open: wo, za en zo. Elke dag tijdens de schoolvakanties. Info: www.pretland.be

6. ActiV in Tongeren

Een binnenspeeltuin van 800 vierkante meter met springkastelen, klim- en klautertoestellen, speelhoek en ballenbad voor kinderen van 1 tot 12 jaar. ActiV is een groot vrijetijdscomplex waar je ook kan bowlen, lasergamen of squashen (tegen andere tarieven).

Onze rekening: 25,4 euro

Inkom: 10 euro (5 euro per kind). Baby’s en tieners vanaf 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Drie drankjes: 7,9 euro

Friet met frikandel: 7,5 euro. De prijzen voor het eten liggen hier hoger dan gemiddeld.

Rutterweg 63 in Tongeren. Open: wo, za en zo. Elke dag tijdens de schoolvakanties. Info: www.activ1.be

7. Speelmijntje in Genk

Een speeloppervlakte van 1.200 m² voor kinderen van 1 tot en met 13 jaar. Voor de allerkleinsten is er een aparte peuterzone.

Onze rekening: 23,1 euro

Inkom: 10 euro (5 euro per kind). Baby’s tot 1 jaar mogen gratis naar binnen, net als iedereen ouder dan 13 jaar.

Drie drankjes: 7,5 euro

Friet met frikandel: 5,6 euro. Handig om weten: voor 7 euro heb je hier een kindermenu met frietjes met een snack, saus, groenten en een Capri-Sun.

C-Mine 1 in Genk. Open: wo, za en zo. Elke dag tijdens de schoolvakanties. Info: www.speelmijntje.be