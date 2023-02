Dertiger trapt voordeur in en valt echtgenote aan: 12 maanden cel

Het slachtoffer liep verschillende blauwe plekken op en had een snede in haar lip. — © Shutterstock

Op 4 december 2022 liep een discussie tussen het koppel volledig uit de hand. De man verklaarde dat hij dacht dat zijn echtgenote vreemd ging omdat ze pas om half 1 ’s nachts terug thuis kwam. “Ik had te veel gedronken en ben agressief geworden”, zo gaf de man toe. Volgens de openbare aanklager ging hij volledig door het lint. “De man heeft die nacht de deur ingestampt, zijn vrouw geslagen en op de grond geduwd. Ze is kunnen vluchten toen haar zoon wakker werd en riep dat de beklaagde moest stoppen. Het slachtoffer heeft zich in de struiken verschanst.” De dertiger had ook de telefoon van de vrouw afgepakt.

12 maanden cel

De man gaf toe dat hij de deur intrapte. “Ik wilde gewoon mijn schoenen halen. Ik zal die deur wel laten maken”, zo sprak hij tijdens de zitting. Volgens de aanklager is de man echter niet aan zijn proefstuk toe. “Hij heeft al verschillende veroordelingen voor slagen opgelopen. Verder heeft hij ook zijn elektronisch toezicht geschonden”, klonk het. De Tongerse rechter spreekt dan ook over bijzonder ernstige feiten. De man moet daarom voor twaalf maanden naar de gevangenis.

Het slachtoffer liep verschillende blauwe plekken op en had een snede in haar lip. Zij krijgt een schadevergoeding van 2.625 euro.