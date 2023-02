‘Kerstcadeau’ na mislukte date: Hasselaar steelt gsm en zet naaktfoto’s online

Een 41-jarige Hasselaar is woensdag veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel nadat hij naaktfoto’s van zijn date online had geplaatst. Een beeld verstuurde hij op kerstdag 2020 en wenste daarbij iedereen ‘Merry Christmas’.

De veertiger leerde de vrouw uit Gent via een datingapp kennen. Er volgde in december 2020 een shoppinguitstap in Maastricht, maar ook de mededeling dat zij alles louter vriendschappelijk zag. Niet meteen wat ‘iemand met een fors zelfbeeld op zoek naar bevestiging door de ander’, aldus de psychiater, wenste te horen. De Hasselaar voelde zich in zijn eer gekrenkt. Hij vond er niet beter op dan de date haar iPhone 6 te stelen. Met veel aandacht keek hij hoe de vrouw haar code intikte. Aanvankelijk had het slachtoffer geen idee waar haar gsm was.

De dader gebaarde ook van krommenaas en reed nog speciaal terug naar Maastricht om mee te helpen zoeken. Enkele dagen later ontving de vrouw van hem een kerstkaart met daarin enkel info die via haar gsm terug te vinden was. Nog enkele dagen later kon het slachtoffer niet langer inloggen op haar sociale media. Ook verschenen er rond en op Kerstmis naaktfoto’s van de vrouw online, al dan niet met kerstwensen.

Alcoholverslaving

Bij een huiszoeking troffen de speurders papiertjes met daarop een stappenplan aan over hoe hij te werk zou gaan. Op zijn PC stond nog een foto van de vrouw. De 1.500 andere beelden had hij gewist. Volgens de verdachte was zijn gedrag te wijten aan zijn alcoholverslaving waarvoor hij intussen therapie volgt en Antabus (een ontwenningsmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van alcoholisme nvdr.) slikt. Hij ontkende de feiten niet. In het vonnis hekelde de rechter het bezitterige en enorm jaloerse gedrag van de Hasselaar. De man maakte zich in het verleden al schuldig aan gelijkaardige feiten. Zijn faliekant mislukte date komt de veertiger op twee jaar cel met uitstel te staan.

Om van dat uitstel te kunnen genieten, moet hij een behandeling voor zijn middelengebruik volgen en actief op zoek gaan naar werk. Aan de vrouw is de veroordeelde een vergoeding van ruim 800 euro verschuldigd. De proceskosten van net geen 3.000 euro zijn ook voor zijn rekening.