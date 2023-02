Wanneer je een nederlaag niet kan verkroppen: PSG-vedette Sergio Ramos werkt frustratie uit op fotografen na offday tegen Bayern

PSG kon dinsdagavond niet zegevieren in eigen huis tegen Bayern München in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Het werd 0-1 in het Parc des Princes. Opnieuw niks voor de Parijzenaars na ook al de nederlagen tegen Monaco en Marseille. Ramos en co gingen zich na afloop wel excuseren tegenover het thuispubliek, maar daarbij vierde de Spanjaard zijn frustraties bot op de fotografen. Van liefde op Valentijn was er niet veel sprake…

Ramos speelde desondanks geen slechte wedstrijd tegen de Rekordmeister uit München. Luidens Marca acteerde hij “altijd attent” en “stak hij een stokje tussen meerdere gevaarlijke acties van de Duitsers”. De 36-jarige veteraan was daarmee een van de beteren bij de thuisploeg, want zowel Messi als Neymar konden niet overtuigen en kregen van het Franse L’Equipe prompt een 3 als quotering voor hun geleverde prestatie.

Na de match ging de ploeg zich dan ook verontschuldigen aan het thuispubliek. Op onderstaande beelden is te zien hoe Ramos woorden uitwisselt met een fotograaf, om vervolgens een andere een serieuze duw te verkopen.

De beelden:

Twijfel

Voor aanvang van de partij liet Ramos zich meer uit over zijn situatie bij PSG. “Real Madrid verlaten, was een grote aanpassing voor mij. Ik heb met De Koninklijke veel gewonnen, maar ik dacht dat het wel eens goed zou zijn om nieuwe oorden op te zoeken. Om in het bijzonder een team als PSG te helpen”, is te lezen bij RMC Sport.

“Maar van bij het begin ging eigenlijk alles mis”, gaat de 36-jarige Spanjaard verder. “Ik was geblesseerd en had moeite om mezelf aan te passen aan zowel het team, de coach als het spelsysteem. Dan begin je ook te twijfelen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt. Al heb ik in mijn carrière nooit opgegeven”, aldus Ramos.