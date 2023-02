Actrice Olivia Wilde krijgt wind van voren omdat ze partner van Rihanna “heet” noemt

Op haar Instagram Stories deelde Wilde, die onlangs nog de film ‘Don’t worry darling’ regisseerde, beelden waarop te zien was hoe een trotse A$AP Rocky zondag het Super Bowl-optreden van zijn echtgenote. “Ik dacht eerder al dat hij heet was, maar dit heeft me echt over de streep getrokken”, zo schreef Wilde erbij.

Dat viel echter niet bij iedereen in goede aarde. Meerdere fans zeiden dat haar bericht “ongepast” was en dat ze “dorst” had naar de man van een andere vrouw. Er kwam zelfs zo veel reactie op dat Wilde het oorspronkelijk bericht aanpaste met wat meer uitleg. “Voor iedereen die het verdraaid heeft, het is gewoon geil om je partner zo te respecteren. Vooral als je partner net zo’n optreden gaf.”

A$AP Rocky en Rihanna vormen sinds eind 2020 een koppel. In mei 2022 werd hun eerste kindje samen, een zoontje, geboren. Tijdens haar Super Bowl-optreden raakte bekend dat Rihanna opnieuw in verwachting was.