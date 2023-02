Italië verzet zich tegen plannen van EU om verbrandingsmotor te bannen

De Italiaanse minister van Transport Matteo Salvini is fel gekant tegen de goedkeuring door het Europees Parlement van het einde van de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor in 2035. Volgens hem gaat het om “waanzin” waartegen Rome zich zal trachten te verzetten.

Deze stemming is “volkomen waanzin, een dwaasheid, een ideologische keuze of kwade trouw”, zo haalde de leider van de extreemrechtse Lega dinsdagavond uit op de televisiezender Rete 4. “Als Lega, en ik hoop met ons de hele regering, zullen we ons proberen te verzetten” tegen de inwerkingtreding van deze Europese reglementering “of haar tenminste proberen uit te stellen”, zei Salvini.

“Hoe konden Italiaanse Europarlementsleden stemmen voor een maatregel die de banen van Italiaanse werknemers vernietigt en alleen China ten goed komt”, aldus de vicepremier. De Europarlementsleden van de coalitie van rechtse en extreemrechtse partijen onder leiding van Giorgia Meloni stemden tegen de tekst, in tegenstelling tot de parlementsleden van het centrum en de linkerzijde.

Veel achterstand

Het voorstel van de Europese Commissie werd in juni 2022 door de 27 lidstaten van de Europese Unie, waaronder Italië, goedgekeurd, voordat de regering- Meloni in oktober 2022 aan de macht kwam.

Na de stemming in het Europees Parlement moet de Europese Raad nog formeel groen licht geven voordat de tekst van kracht wordt.

De Italiaanse minister van Bedrijven Adolfo Urso zei op Rai Radio 1 dat Italië veel achterstand heeft. “In Italië zijn er amper 36.000 elektrische laadstations, tegen 90.000 in het kleine Holland.” Georgia Meloni voerde aan dat energietransitie “geleidelijk moet gaan en de Italiaanse en Europese bedrijven niet mag benadelen op een wereldmarkt waar zulke strikte regels niet bestaan”.