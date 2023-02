Nieuwe plaat bewijst dat dEUS nog altijd tot het beste behoort wat ons land muzikaal te bieden heeft

Alleen al de titeltrack van How To Replace It, het achtste studioalbum van dEUS, bewijst dat de band rond Tom Barman nog steeds tot het beste behoort wat dit land op muzikaal vlak te bieden heeft.

Tien jaar alweer is het geleden dat dEUS een album uitbracht, maar al bij de eerste beluistering van How To Replace It kunnen we concluderen dat het ’t wachten waard was. De opener en tevens titeltrack begint met dreigende pauken die de hele song lang niet meer weggaan en een mantra op zichzelf vormen. Wat de zanger daar vocaal aan toevoegt, is van bijzonder hoog niveau: weinig Belgen die zo authentiek klinken in het Engels als Tom Barman. Zoals dEUS zichzelf na splinterbom Suds & Soda telkens weer opnieuw uitvond met songs als Theme From Turnpike, Nothing Really Ends, Instant Street en The Architect, doet de band dat nu opnieuw met How To Replace It. Sterk: na een carrière van negenentwintig jaar wordt hier een track uit de mouw geschud die met gemak tussen het beste werk kan staan.

© Joris Casaer

Bruno & Mauro

Wat daarop volgt, stelt evenmin teleur. Zoals de single Must Have Been New, die is opgebouwd rond akkoorden van violist Klaas Janzoons en een gitaarmelodie van Bruno De Groote. Die laatste heeft door gezondheidsproblemen de groep ondertussen verlaten, maar vervanger Mauro Pawlowski - die eerder al bandlid was - is er hier nog niet echt bij. Dat we dat een beetje jammer vinden, is eigenlijk zeuren om niets. Natuurlijk hadden we op deze plaat graag méér Mauro gehoord, maar dat had dan weer automatisch geresulteerd in mínder Bruno en ook dat zou zonde geweest zijn.

© Joris Casaer

Die intro van Man Of The House is overigens niet die van White Room van Cream, maar het alweer voortreffelijk gezongen refrein is wel onweerstaanbaar. Wat ook gezegd kan worden van 1989, Dream Is A Giver, Simple Pleasures (featuring CJ Bolland en Sylvie Kreusch) en bij uitbreiding van deze hele plaat. Fijn om te kunnen melden dat dEUS een kleine dertig jaar na het baanbrekende debuut Worst Case Scenario nog steeds spannend, verrassend en relevant uit de hoek weet te komen. Dat de vier geplande voorjaarsconcerten in de Ancienne Belgique nu al uitverkocht zijn, zet dat alleen maar kracht bij.

‘How To Replace It’ van dEUS is nu uit. De band speelt op 14, 15, 16 en 17 maart in de Brusselse Ancienne Belgique