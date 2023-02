Drukte op Brussels Airport verspreid dankzij langer krokusverlof in Franstalig onderwijs

Tijdens de krokusvakantie, van vrijdag 17 februari tot en met zondag 26 februari, verwacht Brussels Airport dit jaar 528.000 passagiers. Dat is 81 procent van het aantal passagiers in dezelfde periode in 2019, het jaar voordat de coronacrisis uitbrak. Daar komen de week erop, tijdens de tweede week van de krokusvakantie in het Franstalig onderwijs, nog eens 391.000 passagiers bij.