33 doden bij botsing tussen migrantenbus en minibus in Panama

Bij een botsing tussen een bus en een minibus in Panama zijn woensdag 33 mensen om het leven gekomen. De bus vervoerde tientallen migranten en was onderweg naar de Verenigde Staten. Dat heeft Samira Gozaine, het hoofd van de Panamese immigratiedienst, bekendgemaakt.

Het ongeval vond plaats in Gualaca, in de provincie Chiriquí (op ongeveer vierhonderd kilometer van de hoofdstad, nvdr.). Eerder had de president Laurentino Cortizo getweet dat er vijftien slachtoffers waren, voordat duidelijk was dat het dodental nog verder zou oplopen.

Het voertuig bracht migranten uit de provincie Darién, aan de grens met Colombia, naar Costa Rica, waar ze hun tocht naar de VS zouden voortzetten. 66 personen bevonden zich in de bus, inclusief de chauffeur en zijn assistent, zo zegt het hoofd van de verkeerspolitie Emiliano Otero. Er is voorlopig nog niets bekend over de nationaliteiten van de slachtoffers.

Het aantal migranten dat via Panama de VS probeert te bereiken, is in 2022 verdubbeld. Het ging toen om ongeveer 248.000 mensen, van wie de meerderheid Venezolanen, aldus de Panamese immigratieautoriteiten.