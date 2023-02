Oproep om Aziatische hoornaar meteen te doden: “Anders worden ze gevaarlijk voor mens en natuur”

De imkervereniging deelde de oproep op Facebook. Volgens René de Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut (VBI), moeten we de Aziatische hoornaar inderdaad nu doden: “Ze zijn invasieve exoten en horen hier niet. Als we de koningin nu doden, kunnen ze geen nesten maken en komen er van de zomer minder Aziatische hoornaars.”

De wespensoort zou namelijk een gevaar voor de biodiversiteit en de volksgezondheid vormen. “De ene helft van zijn menu bestaat uit honingbijen”, zegt De Backer. “De andere helft bestaat uit insecten zoals wilde bijen en vlinders. Zij zijn bestuivers en enorm belangrijk voor planten en de landbouw.”

De dreiging voor de mens zit in de agressiviteit van de Aziatische hoornaar, die bijzonder beschermend over zijn nest is. “De eerste nesten maken ze bijvoorbeeld in tuinhuizen”, zegt De Backer. “Als je dat niet weet en dicht bij het nest komt, vallen ze je aan.”

Twee Aziatische hoornaars bij hun nest. — © Biosphoto

Zo’n aanval van een Aziatische hoornaar lijkt niet op een normale wespensteek. “Ze vallen massaal aan, soms wel met het hele nest.”, zegt De Backer. “Hun angel is ook groter, dus het gif gaat niet in de opperhuid, maar direct het lichaam in. Je lichaam raakt dan in shock.”

Maar in deze periode valt de Aziatische hoornaar nog niet aan. “Je kan ze nog met geen enkel probleem doodslaan”, zegt De Backer. “De koninginnen hebben overwinterd en gaan een nest opbouwen. Zolang ze die niet hebben, zijn ze nog ongevaarlijk. Zodra de koningin wel een nest heeft, moet je vier meter afstand houden.”

Je kan een Aziatische hoornaar herkennen aan zijn zwarte lijf, gele kop en een oranje segment op het achterlijf. Het insect heeft gele poten. Zo kan het onderscheiden worden van de Europese variant, die roodbruine poten heeft en niet aangevallen mag worden. “Die horen hier en zijn nuttige dieren”, zegt De Backer.

De Europese hoornaar heeft geen gele, maar roodbruine poten. — © © J Kottmann

Het VBI voert sinds twee jaar de opsporing en verdelging van de Aziatische hoornaar uit voor de Vlaamse overheid en merkt een forse groei van de populatie op. “In 2021 vernietigden we 260 nesten”, zegt De Backer. “In 2022 waren dit er al meer dan 1.000, en dit jaar verwachten we 5.000 nesten.”

Maandag liet het VBI weten dat de samenwerking met de Vlaamse overheid stroef loopt. Dit komt omdat de overheid nog geen strategie heeft voor de verdere bestrijding van de Aziatische hoornaar en het nog niet bekend is wanneer nesten vernietigd worden. “Goede verdelging is nochtans belangrijk, anders kan de populatie zich vertienvoudigen”, zegt De Backer.