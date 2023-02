Antwerpse ziekenhuizen staan voor grote verschuiving: Sint-Erasmus sluit tegen 2024, ook Sint-Elisabeth gaat verdwijnen

Er komt een grote verschuiving bij de ziekenhuizen van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) aan. Het Sint-Erasmusziekenhuis aan de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout wordt in de loop van 2023 en 2024 volledig leeggehaald. De afdelingen van het ziekenhuis, goed voor 119 bedden, verhuizen onder meer naar het nieuwe Cadix-ziekenhuis. Ook campus van Sint-Elisabeth in het stadscentrum gaat tegen uiterlijk 2030 dicht.

Het Sint-Erasmusziekenhuis van ZNA is een van de meest verouderde ziekenhuizen van de ziekenhuiskoepel. Daarom maakte ZNA een kosten-batenanalyse over het al dan niet renoveren van de campus.

“Een renovatie van Erasmus zou ons meer dan 100 miljoen euro kosten. Dat terwijl we al beschikken over een robuust netwerk aan ziekenhuizen verspreid over de stad. In september komt daar ook nog eens het nieuwe Cadix-ziekenhuis aan Park Spoor Noord bij. Daarom is het verstandiger om het zorgaanbod van Sint-Erasmus gefaseerd op te nemen in andere sites”, zegt voorzitter van ZNA Els van Doesburg. (Lees verder onder de foto)

Els van Doesburg — © rr

Dus wordt het ziekenhuis in de loop van 2023 en 2024 volledig leeggehaald. Vandaag is het zorgaanbod daar al sterk uitgedund en is de campus nog goed voor 119 bedden. Het chirurgisch dagziekenhuis verhuist eind februari al tijdelijk naar Stuivenberg om in september vast onderdak te krijgen in ZNA Cadix. Zo kunnen de teams van de afdelingen van de twee ziekenhuizen al integreren tot één team voor ze samen verhuizen naar Cadix.

Psychiatrie

De psychiatrie voor volwassenen is de grootste afdeling van Erasmus met 73 bedden, die verhuist samen met het Centrum Labyrint (zwangerschapsonderbreking) naar Cadix. Het slaaplabo volgt later. De palliatieve eenheid met twaalf bedden gaat naar Sint-Elisabeth.

Dan blijft er alleen nog de ambulante zorg van UKJA (kinder- en jeugdpsychiatrie) over. Daarvoor wordt nog een nieuwe tijdelijke locatie gezocht. Op termijn kan die afdeling naar het gerenoveerde UKJA op de Middelheimsite, maar die renovatie is nog niet afgerond. (Lees verder onder de foto)

© Robin Fasseur

Polikliniek

Maar wat dan met de gigantische lege site van het Erasmusziekenhuis in Borgerhout? “Als we kijken naar de spreiding van onze ziekenhuizen in de stad, is Borgerhout een deel waar we niet zitten. Daarom onderzoeken we of we op de site nog wel een polikliniek kunnen openhouden om de mensen uit de buurt toch een klein zorgaanbod te bieden. Daar zou idealiter ook nog een huisartsenpraktijk kunnen openen”, aldus van Doesburg.

Op de campus van Erasmus zit vandaag ook nog dienstencentrum De Vrijgeweide van het Zorgbedrijf. Het Zorgbedrijf gaat nog bekijken wat het met dat dienstencentrum zal doen. Het Erasmus-ziekenhuis staat op gronden van de stad die in erfpacht zijn. Die gronden gaan dan terug naar de stad Antwerpen. De stad beslist dus of het gebouw al dan niet volledig gesloopt wordt.

Sint-Elisabeth sluit tegen 2030

Als de verhuis van Erasmus in kannen en kruiken is, volgt de komende jaren nog een andere grote oefening. Want ook de campus van Sint-Elisabeth, het oudste ziekenhuis van de stad dat naast plantentuin Den Botaniek ligt, gaat tegen uiterlijk 2030 dicht.

“Dat ziekenhuis kan met relatief beperkte investeringen nog een paar jaar verder. Daar zit vandaag nog een afdeling geriatrie, een revalidatiecentrum en een chirurgisch dagziekenhuis. Het merendeel van die afdelingen verhuizen ook naar Cadix. Wat met de rest gebeurt, wordt nog beslist”, zegt van Doesburg. (Lees verder onder de foto)

ZNA Sint-Elisabeth — © ZNA

In 2024 fusioneert ziekenhuiskoepel ZNA samen met GZA Ziekenhuizen tot één grote zorgkoepel ZAS. Het is de strategie van ZAS die verder zal bepalen waar de afdelingen van Sint-Elisabeth best ondergebracht worden.

Personeel blijft

“We willen benadrukken dat de sluiting van de ziekenhuizen geen besparingsplan is van ZNA. We bouwen geen bedden af en al het personeel blijft, we zouden zelfs graag meer mensen hebben. Er staat momenteel nog een 200-tal vacatures open. We zijn al een geruime tijd bezig met nadenken over wat er geografisch logisch is en hoe we verantwoord om kunnen gaan met middelen. Basiszorg moet voor iedereen nabij zijn, maar niet iedereen moet bijvoorbeeld een slaaplabo achter de hoek hebben. Het is logischer om onze specialisaties te centreren”, zegt van Doesburg. Zowel Sint-Erasmus als Sint-Elisabeth hadden al geen spoedafdeling meer.

In het verleden was er ook al sprake van een nieuwe zuidelijke campus van ZNA waar nu Middelheim en Sint-Augustinus vlak bij elkaar zitten, maar daar zijn volgens van Doesburg op dit moment geen plannen voor.

Op 18 september opent het gloednieuwe Cadix-Ziekenhuis aan Park Spoor Noord. Ook de diensten van de Stuivenbergsite in Antwerpen Noord, behalve de psychiatrie verhuizen dan naar dat nieuwe ziekenhuis. Verder investeert ZNA de komende tijd ook nog in een uitbreiding van het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem, komt er een nieuwbouw voor de kinder- en jeugdpsychiatrie op campus Middelheim en worden de operatiekamers en de afdeling Intensieve Zorgen ook op Middelheim grondig vernieuwd.