Zakenjetoperator wil Vlaamse luchthavens vol met zonnepanelen laten leggen

“Het is laaghangend fruit”, vertelt de CEO. “De Vlaamse regering en de exploitant van de regionale luchthavens (de Franse multinational Egis, red.) kunnen met zonnepanelen onmiddellijk een rendement halen. Veel terrein is ongebruikt. De energie kan worden gebruikt voor elektrische vliegtuigen en bussen van De Lijn.”

Volgens Van Milders staan ze in Nederland al een pak verder met zonnepanelen aanleggen rond de luchthavens. Het aangekondigde pretpark dat in Deurne naast de luchthaven zal komen, hoeft de economische invulling van de gronden niet in de weg te staan, meent de CEO.

155 miljoen euro

Verder laat het bedrijf weten dat de Flying Group in 2022 een geconsolideerde omzet had van 155 miljoen euro. Dat is een stijging ten opzichte van de jaren ervoor. Ongeveer de helft van die 155 miljoen zou uit Antwerpen komen. Het bedrijf zit ook met afdelingen in Nederland, Malta en Dubai.

Van Milders wil het commerciële aspect van luchtvaart combineren met een duurzaam aspect. Dat wil hij onder andere doen met elektrische vliegtuigen en vliegtuigen die gebruik maken van SAF (sustainable aviation fuel, duurzame biobrandstof). Of SAF snel kan worden ingezet in ons land, is niet duidelijk. Volgens de CEO kan je die in Parijs wel reeds tanken. Kerosine mengen met SAF kan de CO2-uitstoot verlagen in theorie, maar het is niet geheel duidelijk hoe en hoe snel dat haalbaar is. Vandaag is SAF duur en niet overal beschikbaar.

“De elektriciteitsbehoeften in onze samenleving zullen de komende jaren alleen maar toenemen”, zegt Van Milders. “Willen we het aandeel hernieuwbare energie doen meegroeien, dan moeten we alle opties in overweging durven te nemen, inclusief het plaatsen van zonnepanelen op de open vlaktes naast start-, landingsbanen en taxiways.”

Omschakeling

De luchthavenuitbaters (Vlaanderen en Egis, red.) moeten wel een cruciale rol spelen bij die omschakeling, meent de CEO. “Zonder te tornen aan de luchtvaartactiviteiten en -veiligheid, kunnen we op korte termijn op de luchthavens enorme fotovoltaïsche velden aanleggen. Dit is geen sciencefiction. Ook voorbeelden uit Duitsland en Oostenrijk bewijzen dat het kan.”

Eind vorig jaar gaf de Vlaamse regering groen licht voor de verdere groei van toeristische en zakelijke vluchten in Deurne. Of dat effectief te rijmen valt met het milieu is nog koffiedikkijken. Daarnaast werd ook duidelijk dat er heel wat belastinggeld nodig is om de regionale luchthavens boven water te houden.

Opbrengsten stijgen

Tegenstanders zoals Groen, Vooruit en actiegroep Vliegerplein vinden het niet kunnen dat jetsetfiguren en zakenlui profiteren van de Vlaamse én federale staatssteun. De opbrengsten in Deurne zouden kunnen stijgen door de landingsrechten van de jets op te trekken, al zijn die prijzen volgens Van Milders wél marktconform (experten zeggen van niet, red.).

Werkgeversorganisatie Voka is dan weer, samen met onder andere N-VA, een grote voorstander van de luchthaven. Een stad met toerisme, een wereldhaven en een diamantsector heeft een luchthaven nodig, zo gaat de redenering.

Flying Group telt 335 medewerkers, waarvan 207 vliegend personeel. Het bedrijf beheert een 50-tal vliegtuigen. In 2022 werden 7.254 vluchten naar 635 bestemmingen in 140 verschillende landen uitgevoerd.