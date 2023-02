Na ongeziene nederlaag roept stad lokale voetbalclub ter verantwoording: “Geen nieuw kunstgras zonder grondige uitleg”

Schepen voor Sport Peter Buysrogge maakt zich grote zorgen over voetbalclub SKN Sint-Niklaas. Hij wil eerst duidelijkheid van de club over de financiële en sportieve toestand voor hij wil investeren in een nieuw kunstgrasveld. — © ewt en ies

Het stadsbestuur vraagt om sportieve en financiële duidelijkheid bij voetbalclub SKN Sint-Niklaas. Afgelopen weekend bereikte de club een absoluut dieptepunt met een 17-1-nederlaag. Schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA) maakt zich dan ook grote zorgen over de organisatie en financiële toestand van de club. “We willen eerst een grondige uitleg vooraleer we één van de kunstgrasvelden vernieuwen”, zegt schepen Buysrogge duidelijk.

Wie afgelopen weekend de uitslagen van het provinciaal voetbal bekeek, moest toch twee keer kijken bij het eindverdict tussen SK Munkzwalm en SKN Sint-Niklaas. Het werd maar liefst 17-1, een ongezien sportief dieptepunt voor de Wase club, die met nul punten troosteloos laatste staat in eerste provinciale en afstevent op een tweede degradatie op rij.

“Zulke cijfers en mentaliteit zijn gewoon een schande”, vertelde doelman Gerben Van Hove van SKN Sint-Niklaas achteraf verbouwereerd. “Onze coach, die nog maar enkele weken aan de slag was, werd plots ontslagen. De twee nieuwe trainers waren het Nederlands niet machtig en op onze bank zaten mensen die niet eens bij de club zijn aangesloten.”

Na de overname door Hicham Aguig volgden de akkefietjes zowel bij het bestuur als in de trainersstaf en spelersgroep elkaar in ijltempo op. Dat naast het sportieve fiasco dus ook in de bestuurskamers niet alles op orde is, lijkt dan ook een understatement. Schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA) wil nu duidelijkheid over de huidige toestand en de toekomst van de club. De stad wilde namelijk investeren in nieuwe kunstgrasvelden.

Zorgen

“Dat het sportief niet loopt zoals het zou moeten, was al langer duidelijk, maar ook het bestuur, de organisatie en de financiën van de club baren ons zorgen”, aldus sportschepen Buysrogge tijdens de commissiezitting van dinsdagavond. “Er zijn plannen om de toplaag van één van de kunstgrasvelden te vernieuwen in de zomer, maar vooraleer we verdergaan met die plannen moet er duidelijkheid zijn. Ik heb dan ook tekst en uitleg gevraagd aan de voorzitter van de club. Krijgen we die informatie deze week niet of onvolledig, komt de vernieuwing van het kunstgrasveld niet op de agenda van de gemeenteraad van aanstaande vrijdag.”