NAVO start debat over hogere defensie-uitgaven, Dedonder pleit voor realisme

De defensieministers van de NAVO-landen hebben tijdens hun vergadering op woensdag in Brussel het debat opgestart over hogere defensie-uitgaven. Enkele landen, zoals Duitsland, oordelen dat de afgesproken 2 procent van het bbp een minimum moet worden. De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) pleit voor realisme en wijst op de inspanningen die ons land nu al doet.

Onder het huidige engagement worden de lidstaten gevraagd om tegen 2024 2 procent van het bbp uit te geven aan defensie. Het gaat om een afspraak van de NAVO-top van Wales in 2014, vlak nadat Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim in de Zwarte Zee had geannexeerd. Dat engagement zal op de volgende top van de verdragsorganisatie, in juli in het Litouwse Vilnius, herbekeken worden.

De Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, sprak zich woensdag uit voor meer ambitieuze uitgaven aan defensie door de NAVO-landen. Hij deelt het standpunt van enkele NAVO-landen dat de afgesproken 2 procent van het bbp aan defensie-uitgaven een toekomstig minimum moet zijn.

De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder pleit dan weer voor realisme. Ze bracht woensdag in herinnering welke inspanningen België doet op vlak van defensie. Zo moet het defensiebudget verdrievoudigen tegen 2030. Defensie bevindt zich ook in volle heropbouw, met nieuw materiaal en grote rekruteringen.

Dedonder wees op het belang van evenwicht tussen cash, bijdragen en capaciteiten, de zogeheten drie C’s (cash, contributions, capabilities) in NAVO-taal. “Wij halen de 2 procent momenteel niet, maar we komen van erg ver, namelijk 1,02 procent toen ik het departement overnam (in oktober 2020, nvdr.)”, zei ze woensdag. “Cash is belangrijk, maar het heeft geen zin geld op tafel te leggen als dat ons niet toelaat om in operatie te gaan.”

Het is het doel van het STAR-plan van de minister om 1,57 procent van het bbp uit te geven aan defensie tegen 2030. Premier Alexander De Croo bevestigde op de NAVO-top in Madrid in juli vorig jaar het engagement om tegen 2035 de 2 procent-doelstelling te halen.