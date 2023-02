Stadionverbod van 2 jaar geëist voor KRC Genk-supporters na vechtpartij in tribune

De advocaten van de vijf Genk-supporters vragen de vrijspraak of de opschorting. — © Photo by Arfa

Vijf KRC Genk-supporters riskeren celstraffen van 3 en 5 maanden en een stadionverbod van 2 jaar voor hun rol in een vechtpartij in de tribune tijdens een wedstrijd tegen Charleroi.

Op 4 november 2022 won KRC Genk met 4-1 tegen Charleroi. Wat een feest moest worden, draaide voor enkele Genk-supporters anders uit toen ze in de tribunes betrokken raakten in een vechtpartij. Volgens de procureur belandde de broer van het slachtoffer eerder in een discussie, waarbij hij een kopstoot moest incasseren en bloedend werd afgevoerd. Het slachtoffer raakte vervolgens op zijn beurt betrokken in een discussie met de aanvaller van zijn broer, stelde de aanklager.

“De vijf beklaagden zagen het tumult en zijn op het slachtoffer toegestapt om te vechten”, zo sprak de Tongerse procureur. “Die man is vervolgens in elkaar geslagen door die mensen. Uiteindelijk hebben we de vijf verdachten hier aanwezig kunnen identificeren door de camerabeelden.” De aanklager spreekt over slagen met voorbedachtheid en vraagt voor de mannen celstraffen van drie en vijf maanden. Elk van hen riskeert verder ook een stadionverbod van twee jaar.

Vrijspraak

De advocaten van de vijf Genk-supporters vragen de vrijspraak of de opschorting. Volgens hen wilden hun cliënten louter bemiddelen en hadden ze geen enkele intentie om te vechten. “Hij wilde met die man in gesprek gaan om de gemoederen te bedaren”, zo sprak de raadsman van een 40-jarige beklaagde. “Maar op dat moment duwt die man mijn cliënt, waarop de tegenpartij zélf zijn evenwicht verliest en achterover valt tegen de supporters achter hem. Mijn cliënt wilde alleen maar helpen, niet slaan.” Verder wijzen de raadslieden ook op het feit dat hun cliënten zich bedreigd voelden. Indien de rechter hen schuldig bevindt aan de slagen, vragen ze om rekening te houden met de wettelijke zelfverdediging.

Vonnis volgt op 15 maart.