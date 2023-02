Honderden boze jonge boeren leggen houten kruis neer aan kabinet-Jambon

Honderden jonge boeren van Groene Kring, de grootste organisatie van jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen, hebben woensdagmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon. De jonge boeren verwijten de Vlaamse regering “politieke spelletjes” te spelen met hun toekomst. Als symbool voor een “verloren generatie aan boeren” hadden de actievoerders houten kruisen mee die ze plaatsten aan de voordeur van het kabinet.

Terwijl de regering-Jambon moeizaam op zoek blijft naar een akkoord over het stikstofdossier en het strategisch plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), is de maat voor de jonge boeren vol. “Genoeg is genoeg”, zegt Groene Kring-voorzitter Bram Van Hecke. “Al meer dan een jaar speelt men politieke spelletjes, spelletjes waarvoor de jonge boeren moeten opdraaien”, aldus Van Hecke.

Moet er dan niets gedaan worden aan de stikstofuitstoot van de landbouw? “Toch wel”, zegt Van Hecke. “Ook de jonge boeren willen verduurzamen, maar ze willen vooral een toekomst in de landbouw”, aldus Van Hecke. “Onze vraag aan de regering is helder: perspectief. Wij vragen de mogelijkheid om een bedrijf te starten en te ontwikkelen, om te investeren en te verduurzamen”.

De actievoerders hadden houten kruisen mee die ze neerlegden aan het kabinet. Op die kruisen onder meer boodschappen als “R.I.P. jonge boer”, “genoeg = genoeg” en “laat ons boeren”. Die houten kruisen staan volgens Groene Kring symbool voor een “een verloren generatie jonge boeren”. De voordeur van de het kabinet werd ook beplakt met stickers met als boodschap “zonder jonge boeren gaat het niet”.

Volgens voorzitter Van Hecke was de betoging apolitiek. “We hebben bewust geen politici uitgenodigd. We hebben ook geen onderhoud gevraagd met het kabinet-Jambon. Wij staan hier voor de jonge boeren”. Een delegatie van Vlaams Belang kwam wel mee actie voeren.