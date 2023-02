Baloise Belgium Tour doet op 18 juni voor het eerst Brussel aan

De Baloise Belgium Tour, of de Ronde van België, zal voor het eerst in zijn bestaan de Belgische hoofdstad aandoen. In Brussel staat op 18 juni immers de afsluitende etappe van de vijfdaagse rittenkoers op de agenda. De start- en finishlocatie bevinden zich in de schaduw van het Atomium.

De Baloise Belgium Tour begint op woensdag 14 juni met een rit die start en finisht in Scherpenheuvel-Zichem. De rit van donderdag 15 juni vertrekt in Merelbeke. De tweede etappe kent zijn ontknoping in Knokke-Heist, waar de meet getrokken wordt op de Wandelaar, een klassieke aankomstplaats in de Baloise Belgium Tour. Ook Beveren-Waas en Durbuy zijn vertrouwde namen. In de Wase gemeente wordt op vrijdag 16 juni een individuele tijdrit afgewerkt. Daags nadien is Durbuy de start- en aankomstplaats van een zware Ardennenrit die het klassement nog meer zal bepalen.

De Baloise Belgium Tour kent zijn ontknoping op zondag 18 juni in Brussel, met start en finish onder het Atomium. Op die dag worden er ook duizenden wielertoeristen verwacht voor de zevende editie van de BXL Tour.

“Tijdens de 2023-editie worden de drie gewesten van ons land aangedaan. We zijn als organisator bijzonder trots dat de Baloise Belgium Tour zal eindigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een symbool van de Stad Brussel, het Atomium”, stelt Christophe Impens van het organiserende comité. “Maar ook de ploegpresentatie en de start aan de basiliek van Scherpenheuvel, nog zo’n symbool, zijn zaken om naar uit te kijken. Het worden vijf mooie koersdagen met telkens een ander type rit en dus wellicht ook weer een veelzijdige renner als eindwinnaar.”

De etappes:

Woensdag 14 juni: Scherpenheuvel-Zichem - Scherpenheuvel-Zichem

Donderdag 15 juni: Merelbeke - Knokke-Heist

Vrijdag 16 juni: Beveren-Waas (individuele tijdrit)

Zaterdag 17 juni: Durbuy - Durbuy

Zondag 18 juni: Brussel - Brussel