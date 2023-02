Genkenaars krijgen tot 30 maanden cel voor grote plantage in Turnhout

De bal ging aan het rollen toen de 29-jarige Genkse broer van de 37-jarige verdachte in het dossier rond de cannabisplantage, volgens de Tongerse procureur, genoemd werd in een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken. Tijdens de huiszoeking op 21 mei 2019 bij de moeder van de Genkenaars, waar ze allebei regelmatig verbleven, vond de politie geen aanwijzingen voor het witwassen van geld, maar wel voor de handel in drugs. In de slaapkamer van de twintiger lag een kilo cocaïne, twee kilo speed, een restantje cannabis, enkele xtc-pillen, anabolen en kamagra.

Fitnessen en seksen

De jongste broer gaf toe dat de drugs van hem waren en dat hij ze in een afgesloten kamer bewaarde. “Ik wilde meer geld verdienen zodat ik kon gaan feesten”, vertelde hij voor de Tongerse rechtbank. “De anabolen waren om te gaan fitnessen en de kamagra… ja… om te seksen.” Verder stond er ook een pers in de kamer om de drugs te versnijden.

Omdat de man eerder al eens veroordeeld werd voor een diefstal met geweld, bevindt hij zich in staat van wettelijke herhaling. Hij kreeg voor deze nieuwe drugsfeiten een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro. Voor het bezit van doping en kamagra kreeg hij bijkomend een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 16.000 euro. De opgelegde straffen werd grotendeels met uitstel onder voorwaarden opgelegd.

1.460 planten

Ook de 37-jarige broer van de twintiger werd aan de drugs gelinkt door vingerafdrukken op de pers. Tijdens de uitlezing van zijn gsm, botsten de inspecteurs verder ook nog op andere feiten van een cannabisplantage in een huurwoning in Turnhout. Tijdens de inval in dat pand bleek het te gaan om 1.460 planten en waren er sporen van eerdere oogsten en elektriciteitsdiefstal.

Uiteindelijk werd ook een andere hoofdverdachte, die het pand huurde, en de eigenaar van de woning aan de plantage gelinkt. Twee mannen die hand- en spandiensten uitvoerden, zoals het leveren van materialen en het dumpen van knipafval, werden betrapt tijdens een controle van hun Citroën nadat ze opgemerkt werden aan de woning.

Volgens de procureur hadden ze dus allemaal weet van wat er gaande was in het huurhuis en voerden ze allemaal een actieve rol uit om de teelt van cannabis tot stand te brengen. De eigenaar van de woning ontkende echter met klem elke betrokkenheid. Volgens hem wilde hij de woning ter goeder trouw verhuren aan zijn voormalige klusjesman en wist hij niets af van de criminele plannen.

90.828 euro schade

De Tongerse rechter is echter overtuigd van de schuld van alle betrokkenen. In het vonnis wordt hiervoor verwezen naar onder andere de verklaringen en de berichten over de plantage die gevonden werden tijdens het telefonieonderzoek. De 37-jarige Genkenaar krijgt voor de aangetroffen drugs in de slaapkamer bij zijn moeder en voor zijn betrokkenheid bij de plantage celstraffen van 30 maanden en 3 maanden. Hij krijgt dezelfde geldboetes als zijn broer.

De vier andere beklaagden werden veroordeeld tot celstraffen tussen een en twee jaar cel en geldboetes die oplopen tot 12.000 euro. Buiten de aangetroffen drugs, werd er ook een totale som van 55.000 euro verbeurd verklaard. De netbeheerder krijgt een schadevergoeding van 90.828 euro voor de gestolen elektriciteit om de plantage draaiende te houden.